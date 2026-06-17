Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Сенегал: голы, передачи, карточки

Нападающий Усман Дембеле в составе сборной Франции принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Сенегала. Встреча 1-го тура группы I завершилась победой Франции со счётом 3:1.

Усман Дембеле провёл на поле 80 минут, он был заменён на нападающего Брэдли Баркола. За это время Дембеле не отметился результативными действиями и не получил предупреждение.

В следующем матче Франция сыграет с Ираком 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.