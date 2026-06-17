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Эрлинг Холанд стал автором первого гола сборной Норвегии на ЧМ в XXI веке

Эрлинг Холанд стал автором первого гола сборной Норвегии на ЧМ в XXI веке
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился голом на 29-й минуте встречи с национальной командой Ирака, которая проходит в эти минуты в американском Фоксборо на стадионе «Джиллетт» в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
2-й тайм
1 : 3
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'    

Таким образом, Холанд стал автором первого гола сборной Норвегии на ЧМ в XXI веке. При этом «львы» принимают первое участие на мировом первенстве за последние 25 лет. Последнее участие скандинавской команды было в 1998 году, где она дошла до 1/8 финала.

Отметим, что для Холанда данный мяч стал 56-м за карьеру в Норвегии. Он является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу норвежцев.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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