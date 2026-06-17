Эрлинг Холанд стал автором первого гола сборной Норвегии на ЧМ в XXI веке

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился голом на 29-й минуте встречи с национальной командой Ирака, которая проходит в эти минуты в американском Фоксборо на стадионе «Джиллетт» в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Таким образом, Холанд стал автором первого гола сборной Норвегии на ЧМ в XXI веке. При этом «львы» принимают первое участие на мировом первенстве за последние 25 лет. Последнее участие скандинавской команды было в 1998 году, где она дошла до 1/8 финала.

Отметим, что для Холанда данный мяч стал 56-м за карьеру в Норвегии. Он является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу норвежцев.