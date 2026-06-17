Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026 Узбекистан — Колумбия, кто покажет

Завтра, 18 июня, состоится матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Узбекистана и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 5:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступят сборные Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.