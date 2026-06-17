Ирак — Норвегия: Холанд оформил дубль на 43-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч группы I чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Ирака и Норвегии. Команды играют на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон). Сборная Норвегии выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
2-й тайм
1 : 3
Норвегия
0:1 Холанд – 29' 1:1 Хуссейн – 39' 1:2 Холанд – 43' 1:3 Эстигор – 76'
На 43-й минуте нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль. Ранее он открыл счёт на 29-й минуте. На 39-й минуте отличился форвард сборной Ирака Аймен Хуссейн.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
Комментарии
- 17 июня 2026
-
02:43
-
02:42
-
02:40
-
02:37
-
02:34
-
02:24
-
02:16
-
01:57
-
01:45
-
01:41
-
01:39
-
01:31
-
01:28
-
01:23
-
01:18
-
01:06
-
01:00
-
00:55
-
00:51
-
00:51
-
00:41
-
00:41
-
00:31
-
00:31
-
00:28
-
00:27
-
00:20
-
00:18
-
00:16
-
00:11
-
00:10
-
00:08
-
00:06
-
00:04
- 16 июня 2026
-
23:52