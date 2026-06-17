Голкипер сборной Сенегала Менди высказался о причинах поражения от Франции на ЧМ-2026

Голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди прокомментировал поражение в матче 1-го тура чемпионата мира с национальной командой Франции (1:3).

«Мы не смогли реализовать наш игровой план. Мы знали, что во втором тайме нам нужно повысить свой уровень и быть более результативными в атаке. Нам это удавалось лишь временами, тогда как против таких команд нужно быть предельно внимательными и ничего не оставлять на волю случая, потому что мы противостоим настоящему таланту.

Первая игра уже позади, мы должны извлечь из неё уроки и сосредоточиться на Норвегии», — приводит слова Менди официальный сайт ФИФА со ссылкой на beIN Sports.