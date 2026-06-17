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Голкипер сборной Сенегала Менди высказался о причинах поражения от Франции на ЧМ-2026

Голкипер сборной Сенегала Менди высказался о причинах поражения от Франции на ЧМ-2026
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Голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди прокомментировал поражение в матче 1-го тура чемпионата мира с национальной командой Франции (1:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Мы не смогли реализовать наш игровой план. Мы знали, что во втором тайме нам нужно повысить свой уровень и быть более результативными в атаке. Нам это удавалось лишь временами, тогда как против таких команд нужно быть предельно внимательными и ничего не оставлять на волю случая, потому что мы противостоим настоящему таланту.

Первая игра уже позади, мы должны извлечь из неё уроки и сосредоточиться на Норвегии», — приводит слова Менди официальный сайт ФИФА со ссылкой на beIN Sports.

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