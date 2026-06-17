Аргентина — Алжир: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 17 июня, состоится матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Алжира. Команды будут играть на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Медина, Лисандро Мартинес, Ромеро, Монтьель, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Месси, Лаутаро Мартинес.

Алжир: Зидан, Бенсебаини, Манди, Аит-Нури, Белгали, Шаиби, Будауи, Бенталеб, Маза, Мусса, Гуири.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.