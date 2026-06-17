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Сборная Норвегии использовала охлаждающие рюкзаки во время перерыва на водопой на ЧМ

Сборная Норвегии использовала охлаждающие рюкзаки во время перерыва на водопой на ЧМ
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Сборной Норвегии использовала охлаждающие рюкзаки со льдом во время перерыва на водопой в первом тайме матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ирака.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
2-й тайм
1 : 3
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'    

В середине первого тайма, когда игроки отправились на паузу на водопой практически все игроки основного состава скандинавов охлаждали свои организмы рюкзаками со льдом. Только звёздный нападающий команды Эрлинг Холанд не стал надевать рюкзак. После небольшого «тайм-аута» Эрлинг отметился дублем.

Температура в Фоксборо, где проходит данная встреча, 22 градуса.

На момент написания новости идёт второй тайм, счёт — 2:1 в пользу «львов». Кроме сборной Ирака в группе I норвежцы выступают с Францией и Сенегалом.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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