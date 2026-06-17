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Женская сборная России поднялась на два места в рейтинге ФИФА

Женская сборная России поднялась на два места в рейтинге ФИФА
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ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Сборная России поднялась на 27-е место.

Рейтинг женских национальных команд ФИФА, 16 июня:

1. Испания — 2105,36;
2. США — 2057,92;
3. Германия — 2028,99;
4. Англия — 2027,13;
5. Япония — 1998,83;
6. Франция — 1983,84;
7. Бразилия — 1976,73;
8. Швеция — 1937,94;
9. Канада — 1936,90;
10. Нидерланды — 1911,75.

27. Россия — 1718,14.

В июне россиянки провели два товарищеских матча с национальной командой Китая (2:1, 1:0).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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