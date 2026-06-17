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Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории ЧМ. Ему понадобилось 43 минуты

Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории ЧМ. Ему понадобилось 43 минуты
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился дублем в первом тайме встречи с национальной командой Ирака, которая проходит в эти минуты в американском Фоксборо на стадионе «Джиллетт» в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
2-й тайм
1 : 3
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'    

Второй гол Эрлинга был забит на 43-й минуте. Таким образом, норвежцу потребовалось меньше тайма, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды на мировых первенствах. Он повторил рекорд
Хьетиля Андре Рекдала, игравшего за сборную с 1987 по 2000 год. У него также два мяча в семи встречах (1994 и 1998 годы).

Отметим, что для Холанда данные мячи стал 56-м и 57-м за карьеру в Норвегии. Он является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

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