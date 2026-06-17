Мбаппе выложил пост после победы Франции над Сенегалом на старте ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост на своей странице в соцсетях после матча чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Сенегал (3:1), а сам футболист забил два гола и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Всегда важно начать с победы. Путь будет долгий, но мы готовы», — написал Мбаппе в соцсетях.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).

Отметим, Мбаппе довёл количество забитых на чемпионатах мира голов до 14, проведя 15 матчей и сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Мирослава Клозе (16 мячей в 24 играх).