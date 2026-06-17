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Лионель Месси — в стартовом составе сборной Аргентины на матч ЧМ-2026 с Алжиром

Лионель Месси — в стартовом составе сборной Аргентины на матч ЧМ-2026 с Алжиром
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча состоится сегодня, 17 июня. Команды будут играть на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Медина, Лисандро Мартинес, Ромеро, Монтьель, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Месси, Лаутаро Мартинес.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Новости. Футбол
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