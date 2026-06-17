Ирак — Норвегия: Эстигор отметился голом после углового на 76-й минуте

В эти минуты проходит матч группы I чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Ирака и Норвегии. Команды играют на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон). Сборная Норвегии выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 76-й минуте голом отметился защитник сборной Норвегии Лео Эстигор. Ранее, на 29-й минуте, счёт открыл нападающий норвежцев Эрлинг Холанд. На 39-й минуте отличился форвард сборной Ирака Аймен Хуссейн. На 43-й минуте Холанд оформил дубль.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
- 17 июня 2026
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