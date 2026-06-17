Холанд помог сборной Норвегии разгромить Ирак в матче ЧМ-2026, оформив дубль
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Завершился матч группы I чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Ирака и Норвегии. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон). Сборная Норвегии одержала победу со счётом 4:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29' 1:1 Хуссейн – 39' 1:2 Холанд – 43' 1:3 Эстигор – 76' 1:4 Хуссейн – 90+6'
В составе норвежцев отличились нападающий Эрлинг Холанд (дважды), защитник Лео Эстигор и полузащитник Кристиан Торстведт. За сборную Ирака единственный гол забил форвард Аймен Хуссейн.
UPD: позднее последнее взятие ворот в матче было определено как автогол нападающего сборной Ирака Аймена Хуссейна.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
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