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Ирак — Норвегия, результат матча 17 июня 2026, счет 1:4, ЧМ по футболу 2026

Холанд помог сборной Норвегии разгромить Ирак в матче ЧМ-2026, оформив дубль
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Завершился матч группы I чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Ирака и Норвегии. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон). Сборная Норвегии одержала победу со счётом 4:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    

В составе норвежцев отличились нападающий Эрлинг Холанд (дважды), защитник Лео Эстигор и полузащитник Кристиан Торстведт. За сборную Ирака единственный гол забил форвард Аймен Хуссейн.

UPD: позднее последнее взятие ворот в матче было определено как автогол нападающего сборной Ирака Аймена Хуссейна.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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