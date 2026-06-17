Холанд помог сборной Норвегии разгромить Ирак в матче ЧМ-2026, оформив дубль

Завершился матч группы I чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Ирака и Норвегии. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон). Сборная Норвегии одержала победу со счётом 4:1.

В составе норвежцев отличились нападающий Эрлинг Холанд (дважды), защитник Лео Эстигор и полузащитник Кристиан Торстведт. За сборную Ирака единственный гол забил форвард Аймен Хуссейн.

UPD: позднее последнее взятие ворот в матче было определено как автогол нападающего сборной Ирака Аймена Хуссейна.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.