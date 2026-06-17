Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Ирак — Норвегия: голы, передачи, карточки

Нападающий Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Ирака. Встреча 1-го тура группы I завершилась победой Норвегии со счётом 4:1.

Эрлинг Холанд провёл на поле весь матч. За это время он оформил дубль, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждение.

В следующем матче Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.