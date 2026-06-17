Дешам объяснил важность победы Франции на старте ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о важности победы своей команды в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Сенегал (3:1).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66' 2:0 Баркола – 82' 2:1 Мбайе – 90+5' 3:1 Мбаппе – 90+6'
«Всегда важно выиграть свой первый матч. В этом и заключается магия футбола, когда ты можешь разделить эти эмоции. Это только первая игра, но мы собираемся насладиться ею», — приводит слова Дешам официальный сайт ФИФА.
Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).
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