Дешам объяснил важность победы Франции на старте ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о важности победы своей команды в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Сенегал (3:1).

«Всегда важно выиграть свой первый матч. В этом и заключается магия футбола, когда ты можешь разделить эти эмоции. Это только первая игра, но мы собираемся насладиться ею», — приводит слова Дешам официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).