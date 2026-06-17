Тренер Сенегала назвал виновных и причины поражения от Франции на старте ЧМ

Главный тренер Сенегала Пап Тиав высказался о поражении своей национальной команды в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Франции (1:3).

«Были ошибки… Это была коллективная ошибка. Иногда мы держали низкую линию обороны и были слишком пассивны на поле, и нам нужно быть более агрессивными в отношении атакующих игроков соперника, находящихся с мячом, чтобы не допускать таких передач, как были при голах Франции», — приводит слова Тиава Fashscore.

Сенегал во 2-м туре группы I сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Французская национальная команда во 2-м туре встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).