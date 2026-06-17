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Тренер Сенегала назвал виновных и причины поражения от Франции на старте ЧМ

Тренер Сенегала назвал виновных и причины поражения от Франции на старте ЧМ
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Главный тренер Сенегала Пап Тиав высказался о поражении своей национальной команды в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Франции (1:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Были ошибки… Это была коллективная ошибка. Иногда мы держали низкую линию обороны и были слишком пассивны на поле, и нам нужно быть более агрессивными в отношении атакующих игроков соперника, находящихся с мячом, чтобы не допускать таких передач, как были при голах Франции», — приводит слова Тиава Fashscore.

Сенегал во 2-м туре группы I сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Французская национальная команда во 2-м туре встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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