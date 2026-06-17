Лионель Месси проводит 200-й матч за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит 200-й матч за национальную команду. 38-летний Месси вышел в стартовом составе на матч группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

За 200 матчей за сборную Аргентины Лионель Месси отметился 117 голами и 61 результативной передачей. с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), серебряным призёром ЧМ (2014), двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.