«Первый гол был хорош, второй — ещё лучше». Холанд — о дубле в матче Норвегии с Ираком

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о победе в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ирака (4:1). Холанд оформил дубль.

«Мой первый гол был хорош, второй — ещё лучше, так что это фантастика, и я горжусь всеми после такого хорошего начала. Однако мы знаем, что следующие игры будут ещё сложнее, и нам придётся играть ещё лучше. От нас ожидали победы, и, к счастью, мы победили. Теперь все в Норвегии будут счастливы, и я надеюсь, что все будут праздновать!» — приводит слова Холанда официальный сайт ФИФА.

В следующем матче Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня.