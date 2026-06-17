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«Нужно снова мобилизовать игроков». Тренер Сенегала — о грядущей игре с Норвегией на ЧМ

«Нужно снова мобилизовать игроков». Тренер Сенегала — о грядущей игре с Норвегией на ЧМ
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Главный тренер Сенегала Пап Тиав поделился мыслями о грядущей игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нужно снова мобилизовать игроков — давно эта команда не проигрывала первый матч на турнире, но у нас ещё две встречи, шансы остаются, и нам нужно очень хорошо сосредоточиться на следующей игре, чтобы взять три очка. Нам нужно продолжать работать над обороной, чтобы линии были плотнее. Это позволит нам иметь более компактный блок», — приводит слова Тиава Fashscore.

Напомним, в матчах 1-го тура группы I Сенегал уступил Франции со счётом 1:3, а норвежцы разгромили Ирак — 4:1.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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