«Нужно снова мобилизовать игроков». Тренер Сенегала — о грядущей игре с Норвегией на ЧМ

Главный тренер Сенегала Пап Тиав поделился мыслями о грядущей игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Норвегией.

«Нужно снова мобилизовать игроков — давно эта команда не проигрывала первый матч на турнире, но у нас ещё две встречи, шансы остаются, и нам нужно очень хорошо сосредоточиться на следующей игре, чтобы взять три очка. Нам нужно продолжать работать над обороной, чтобы линии были плотнее. Это позволит нам иметь более компактный блок», — приводит слова Тиава Fashscore.

Напомним, в матчах 1-го тура группы I Сенегал уступил Франции со счётом 1:3, а норвежцы разгромили Ирак — 4:1.