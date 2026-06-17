Тренер сборной Ирака Арнольд отреагировал на поражение в матче ЧМ с Норвегией

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд высказался о поражении в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 года с национальной командой Норвегии (1:4).

«Послушайте, трёх очков достаточно для выхода в следующий этап, а у нас осталось ещё две игры. Временами игра была великолепной, но пара ошибок сильно нам навредила», — приводит слова Арнольда официальный сайт ФИФА.

В составе норвежцев отличились нападающий Эрлинг Холанд (дважды) и защитник Лео Эстигор. Ещё один мяч в свои ворота отправил форвард сборной Ирака Аймен Хуссейн. Он же забил и единственный гол иракцев.

В следующем матче сборная Ирака сыграет с Францией 23 июня.