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Тренер сборной Ирака Арнольд отреагировал на поражение в матче ЧМ с Норвегией

Тренер сборной Ирака Арнольд отреагировал на поражение в матче ЧМ с Норвегией
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Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд высказался о поражении в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 года с национальной командой Норвегии (1:4).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    

«Послушайте, трёх очков достаточно для выхода в следующий этап, а у нас осталось ещё две игры. Временами игра была великолепной, но пара ошибок сильно нам навредила», — приводит слова Арнольда официальный сайт ФИФА.

В составе норвежцев отличились нападающий Эрлинг Холанд (дважды) и защитник Лео Эстигор. Ещё один мяч в свои ворота отправил форвард сборной Ирака Аймен Хуссейн. Он же забил и единственный гол иракцев.

В следующем матче сборная Ирака сыграет с Францией 23 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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