Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА назвала Холанда лучшим игроком дебютного для Норвегии матча на ЧМ в XXI веке

ФИФА назвала Холанда лучшим игроком дебютного для Норвегии матча на ЧМ в XXI веке
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился дублем во встрече с национальной командой Ирака, которая недавно завершилась разгромной победой «львов» со счётом 4:1. Игра проходила в американском Фоксборо на стадионе «Джиллетт» в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    

По итогам встречи ФИФА признал футболиста лучшим игроком матча. Для Холанда это был дебют на мировых первенствах. При этом Норвегия сыграла лишь первую игру на чемпионатах мира с 1998 года.

Всего в матче Холанд отметился пятью ударами (четыре в створ), совершил одну успешную обводку при одной попытке, заработал на себе три фола, отдал один ключевой пас. При этом, у Холанда всего 20 касаний и четыре точных передачи за все 90 минут (из девяти, 44%).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории ЧМ. Ему понадобилось 43 минуты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android