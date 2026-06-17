ФИФА назвала Холанда лучшим игроком дебютного для Норвегии матча на ЧМ в XXI веке

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился дублем во встрече с национальной командой Ирака, которая недавно завершилась разгромной победой «львов» со счётом 4:1. Игра проходила в американском Фоксборо на стадионе «Джиллетт» в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

По итогам встречи ФИФА признал футболиста лучшим игроком матча. Для Холанда это был дебют на мировых первенствах. При этом Норвегия сыграла лишь первую игру на чемпионатах мира с 1998 года.

Всего в матче Холанд отметился пятью ударами (четыре в створ), совершил одну успешную обводку при одной попытке, заработал на себе три фола, отдал один ключевой пас. При этом, у Холанда всего 20 касаний и четыре точных передачи за все 90 минут (из девяти, 44%).