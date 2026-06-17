Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Португалия — ДР Конго, кто покажет

17 июня состоится матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Во 2-м туре сборная Португалии встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре — с Узбекистаном (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.