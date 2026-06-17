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Аргентина — Алжир: Месси и Шаиби обменялись голами, но оба мяча отменили из-за офсайда

Аргентина — Алжир: Месси и Шаиби обменялись голами, но оба мяча отменили из-за офсайда
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В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Алжира. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуиживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 0
Алжир

На пятой минуте встречи звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси подхватил мяч, выскочил на ворота и пробил под перекладину, поразив ворота Алжира, однако мяч был отменён из-за положения вне игры. Через три минуты мяч побывал уже в воротах голкипера альбиселесте Эмилиано Мартинеса. Автором мяча стал Фарес Шаиби. Но после просмотра видеоповтора взятие ворот также было отменено из-за офсайда.

На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт ничейный — 0:0.

Во 2-м туре сборная Аргентины встретится с Австрией (22 июня), в 3-м туре — с Иорданией (28 июня). Алжир во 2-м туре сыграет с Иорданией (23 июня), в 3-м туре — с Австрией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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