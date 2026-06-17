Тренер сборной Норвегии высказался о работе с Холандом после исторического матча на ЧМ

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился мыслями о звёздном нападающем своей национальной команды Эрлинге Холанде, который в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ираком (4:1) оформил дубль.

«С Эрлингом легко работать. Он желает своим товарищам по команде всего наилучшего, ему нравится проводить с ними и с остальным тренерским штабом время. Он суперзвезда, но при этом очень спокойный человек», — приводит слова Сольбаккена harianbasis.co.

В следующем матче Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня. В третьей игре скандинавский коллектив встретится с Францией 26 июня.