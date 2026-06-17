Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Норвегии высказался о работе с Холандом после исторического матча на ЧМ

Тренер сборной Норвегии высказался о работе с Холандом после исторического матча на ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился мыслями о звёздном нападающем своей национальной команды Эрлинге Холанде, который в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ираком (4:1) оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    

«С Эрлингом легко работать. Он желает своим товарищам по команде всего наилучшего, ему нравится проводить с ними и с остальным тренерским штабом время. Он суперзвезда, но при этом очень спокойный человек», — приводит слова Сольбаккена harianbasis.co.

В следующем матче Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня. В третьей игре скандинавский коллектив встретится с Францией 26 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Первые голы Холанда на ЧМ! Норвегия задавила яркий Ирак, но с обороной надо что-то делать
Первые голы Холанда на ЧМ! Норвегия задавила яркий Ирак, но с обороной надо что-то делать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android