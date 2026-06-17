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Аргентина — Алжир: Месси открыл счёт в матче на 17-й минуте с передачи Де Пауля

Аргентина — Алжир: Месси открыл счёт в матче на 17-й минуте с передачи Де Пауля
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В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Алжира. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуиживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

На 17-й минуте встречи звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в матче после того, как рванул в свободную зону после передачи Родриго Де Пауля и с радиуса штрафной пробил с левой в верхний угол — мяч от рук вратаря Алжира Люки Зидана влетел в сетку.

Ранее Месси и хавбек африканской команды Фарес Шаиби забили в первые восемь минут встречи, но оба мяча футболистов были отменены из-за офсайдов.

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