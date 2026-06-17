Аргентина — Алжир: Месси открыл счёт в матче на 17-й минуте с передачи Де Пауля

В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Алжира. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуиживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте встречи звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в матче после того, как рванул в свободную зону после передачи Родриго Де Пауля и с радиуса штрафной пробил с левой в верхний угол — мяч от рук вратаря Алжира Люки Зидана влетел в сетку.

Ранее Месси и хавбек африканской команды Фарес Шаиби забили в первые восемь минут встречи, но оба мяча футболистов были отменены из-за офсайдов.