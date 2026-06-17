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Почеттино раскритиковал систему МЛС за отсутствие конкурентной среды

Почеттино раскритиковал систему МЛС за отсутствие конкурентной среды
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что особенности американского спорта мешают формированию у футболистов психологии победителей. По его мнению, система МЛС не создает достаточного давления на команды и игроков.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

«Их культура – это игра. Они хотят играть. Мы раньше говорили им: «Ребята, играть в футбол – это одно, а конкурировать – совсем другое». Это два совершенно разных вида спорта.

Они выросли в культуре игры. Почему? Если ты создаешь клуб МЛС, через три месяца у тебя нет ни одной победы, ты на последнем месте, то какие могут быть последствия, если нет повышения и понижения в классе, нет международной конкуренции? Американский спорт вознаграждает проигравших! А футбол – другой. Если ты вознаграждаешь того, кто не выигрывает… Если нет целей, я не буду биться. Если я проиграл – что происходит? Ничего. Просто увольняют тренера», – приводит слова тренера El Pais.

В пятницу сборные США и Австралии встретятся в матче группового этапа ЧМ-2026. Игра пройдёт в Сиэтле.

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