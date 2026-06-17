Почеттино раскритиковал систему МЛС за отсутствие конкурентной среды

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что особенности американского спорта мешают формированию у футболистов психологии победителей. По его мнению, система МЛС не создает достаточного давления на команды и игроков.

«Их культура – это игра. Они хотят играть. Мы раньше говорили им: «Ребята, играть в футбол – это одно, а конкурировать – совсем другое». Это два совершенно разных вида спорта.

Они выросли в культуре игры. Почему? Если ты создаешь клуб МЛС, через три месяца у тебя нет ни одной победы, ты на последнем месте, то какие могут быть последствия, если нет повышения и понижения в классе, нет международной конкуренции? Американский спорт вознаграждает проигравших! А футбол – другой. Если ты вознаграждаешь того, кто не выигрывает… Если нет целей, я не буду биться. Если я проиграл – что происходит? Ничего. Просто увольняют тренера», – приводит слова тренера El Pais.

В пятницу сборные США и Австралии встретятся в матче группового этапа ЧМ-2026. Игра пройдёт в Сиэтле.