Лионель Месси забил на пятом чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом на пятом чемпионате мира. 38-летний Месси отличился на 17-й минуте матча группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 1:0.

Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира, однако ему не удалось отличиться на первенстве планеты 2010 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.