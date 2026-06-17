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Лионель Месси забил на пятом чемпионате мира

Лионель Месси забил на пятом чемпионате мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом на пятом чемпионате мира. 38-летний Месси отличился на 17-й минуте матча группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира, однако ему не удалось отличиться на первенстве планеты 2010 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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