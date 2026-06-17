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Месси забил 118-й гол за сборную Аргентины. Это его 912-й гол в карьере

Месси забил 118-й гол за сборную Аргентины. Это его 912-й гол в карьере
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Звёздный нападающий Лионель Месси забил 118-й гол за сборную Аргентины. Это произошло в первом тайме стартового матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Алжиром, который проходит в эти минуты на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу «альбиселесте».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

На 17-й минуте игры Месси рванул в свободную зону после передачи хавбека Родриго Де Пауля и с радиуса штрафной пробил с левой в верхний угол, открыв счёт во встрече. Для 38-летнего аргентинца этот гол стал 118-м в 200-м матче за национальную команду.

Всего за карьеру Месси забил 912 мячей во всех турнирах. В активе аргентинца 672 гола за «Барселону», 32 гола — за «ПСЖ», 90 — за «Интер Майами» и 118 — за сборную Аргентины.

Другими соперниками сборной Аргентины в группе J на ЧМ-2026 являются национальные команды Австрии и Иордании. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году. ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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