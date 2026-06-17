Лионель Месси сравнялся с Килианом Мбаппе по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с форвардом национальной команды Франции Килианом Мбаппе по голам на чемпионатах мира — по 14. Столько же голов на счету немца Герда Мюллера. 38-летний Месси отличился на 17-й минуте матча группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 1:0.

Ранее 27-летний Килиан Мбаппе оформил дубль в матче группы I чемпионата мира 2026 года со сборной Сенегала (3:1). Лидером по количеству голов на чемпионатах мира является экс-игрок национальной команды Германии Мирослав Клозе (16).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.