«Есть ощущение, что против Испании зацепимся». Кисляк — об уровне сборной России

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк и экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо Фёдор Смолов обсудили уровень игры сборной России.

Матвей Кисляк: Большинство говорит, что сборная никакая – хуже чем была за всё время. Кто-то говорит: «Допусти их до официальных матчей – их сразу все нагнут».

Фёдор Смолов: Нет ощущения, что все нагнут, но будет тяжело. Думаю, Георгиевич [Валерий Карпин] доносит это до вас: приезжает непонятная сборная, а уровень сопротивления другой. Представляешь, если будет более понятная сборная – европейская, еще и отборочный матч. Многие из вас умом всё понимают, но не испытывали на себе.

Кисляк: Да, даже я понимаю. Например, возьмём Испанию. Если мы встретимся с Испанией, понятно, что игроки другого класса, но внутри у меня есть ощущение, что зацепимся. В голове нет представления того, насколько они хороши.

Смолов: Знаешь, за что ты зацепишься? Километров 14 без мяча пробежишь за 90 минут. Вот за это ты зацепишься.

Диалог состоялся в рамках подкаста Smol Talk.