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Месси прослезился после 14-го забитого гола в шести чемпионатах мира

Месси прослезился после 14-го забитого гола в шести чемпионатах мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально отреагировал на свой 14-й гол на чемпионатах мира. 38-летний Месси отличился на 17-й минуте матча группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Аргентинский футболист заплакал после забитого им мяча. Форвард отличался голами в пяти чемпионатах мира из шести. Всего на его счету 200 матчей в составе национальной команды.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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