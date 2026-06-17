Месси прослезился после 14-го забитого гола в шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально отреагировал на свой 14-й гол на чемпионатах мира. 38-летний Месси отличился на 17-й минуте матча группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 1:0.

Аргентинский футболист заплакал после забитого им мяча. Форвард отличался голами в пяти чемпионатах мира из шести. Всего на его счету 200 матчей в составе национальной команды.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.