Григорян: Франция остается основным претендентом на победу в ЧМ

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре сборной Франции в матче против Сенегала (3:1).

«Первый тайм оставил вопросы. Сборная Франции была инертной. Мы увидели типичное состояние Дешама — он нервничал, а сборная не взрывалась и была «тугой». Во втором тайме они прибавили в скорости, Дешам провел замены — у этой команды огромный потенциал. Франция остается основным претендентом на победу в чемпионате мира», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.