Месси стал самым молодым и самым возрастным бомбарбиром ЧМ в составе сборной Аргентины

Звёздный нападающий Лионель Месси забил за сборную Аргентины. Это произошло в первом тайме стартового матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Алжиром, который проходит в эти минуты на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 2:0 в пользу «альбиселесте».

Таким образом, Лионель Месси стал самым молодым (18 лет) и самым возрастным (38 лет) бомбардиром чемпионата мира в Аргентине. Ровно 20 лет назад, в 2006 году, он забил гол в ворота Сербии и Черногории в своём дебютном матче на чемпионате мира.

Теперь Месси забил в ворота Алжира в 2026 году, что стало его 200-м голом за сборную Аргентиы.

Месси также является третьим по возрасту игроком среди мужчин, забивавшим голы на чемпионатах мира (38 лет и 357 дней), уступая только камерунцу Роджеру Милле (42 года и 39 дней) и португальцу Пепе (39 лет и 283 дня).