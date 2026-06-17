Лионель Месси в шаге от повторения исторического рекорда Мирослава Клозе по голам на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обошёл форварда национальной команды Франции Килиана Мбаппе и легендарного немца Герда Мюллера по голам на чемпионатах мира. У Месси теперь 15 мячей, тогда как у француза и немца — по 14.

38-летний Месси оформил дубль в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 2:0.

По показателю забитых мячей на мировых первенствах Месси догнал известного бразильского форварда Роналдо (15). Лидером в данном рейтинге является экс-игрок национальной команды Германии Мирослав Клозе (16).