Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси в шаге от повторения исторического рекорда Мирослава Клозе по голам на ЧМ

Лионель Месси в шаге от повторения исторического рекорда Мирослава Клозе по голам на ЧМ
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обошёл форварда национальной команды Франции Килиана Мбаппе и легендарного немца Герда Мюллера по голам на чемпионатах мира. У Месси теперь 15 мячей, тогда как у француза и немца — по 14.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

38-летний Месси оформил дубль в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 2:0.

По показателю забитых мячей на мировых первенствах Месси догнал известного бразильского форварда Роналдо (15). Лидером в данном рейтинге является экс-игрок национальной команды Германии Мирослав Клозе (16).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентина — Алжир: Месси оформил дубль на 60-й минуте стартового для сборной матча ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android