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«Мбаппе рисовал — это очевидно». Григорян — о спорном эпизоде в матче Франция — Сенегал

«Мбаппе рисовал — это очевидно». Григорян — о спорном эпизоде в матче Франция — Сенегал
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Российский тренер Александр Григорян прокомментировал спорный эпизод в матче чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Сенегала (3:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Арбитр имел право не ставить пенальти. Касание было «легковесное». А дальше Мбаппе рисовал — это очевидно. Если бы Мбаппе захотел продолжить эпизод, то он бы бежал дальше, но он решил упасть», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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