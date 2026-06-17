«Мбаппе рисовал — это очевидно». Григорян — о спорном эпизоде в матче Франция — Сенегал

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал спорный эпизод в матче чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Сенегала (3:1).

«Арбитр имел право не ставить пенальти. Касание было «легковесное». А дальше Мбаппе рисовал — это очевидно. Если бы Мбаппе захотел продолжить эпизод, то он бы бежал дальше, но он решил упасть», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.