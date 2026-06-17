Аргентина — Алжир: Месси оформил хет-трик к 76-й минуте встречи

В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Алжира. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуиживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 76-й минуте Месси оформил хет-трик в матче. Ранее он забивал на 17-й и 60-й минутах.

Месси мог оформить покер. Ранее аргентинец забил на пятой минуте встречи, но мяч футболиста был отменён из-за офсайда. Также на восьмой минуте хавбек африканской команды Фарес Шаиби отличился голом, но из-за положения вне игры его мяч был отменён.