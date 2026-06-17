Аргентина — Алжир: Месси оформил хет-трик к 76-й минуте встречи
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В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Алжира. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуиживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17' 2:0 Месси – 60' 3:0 Месси – 76'
На 76-й минуте Месси оформил хет-трик в матче. Ранее он забивал на 17-й и 60-й минутах.
Месси мог оформить покер. Ранее аргентинец забил на пятой минуте встречи, но мяч футболиста был отменён из-за офсайда. Также на восьмой минуте хавбек африканской команды Фарес Шаиби отличился голом, но из-за положения вне игры его мяч был отменён.
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