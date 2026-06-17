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Португальская футбольная федерация прояснила будущее Роберто Мартинеса в сборной

Португальская футбольная федерация прояснила будущее Роберто Мартинеса в сборной
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Португальская футбольная федерация прояснила будущее главного тренера Роберто Мартинеса в сборной. Накануне появилась информация о том, что тренер покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года независимо от результатов команды на турнире, об этом сообщал журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

«FPF (Португальская футбольная федерация) и Роберто Мартинес сосредоточены исключительно на чемпионате мира. Федерация и тренер согласны в этом вопросе, о чем они публично заявили», — официальное заявление FPF.

Ранее тренер возглавлял «Суонси», «Уиган Атлетик», «Эвертон» и сборную Бельгии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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