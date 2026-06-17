Аргентина — Алжир: Месси был заменён после хет-трика в матче ЧМ-2026

В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Алжира. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуиживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лионель Месси был заменён на 80-й минуте встречи после того, как оформил хет-трик. Звёздный аргентинец отметился голами в протоколе на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Вместо Месси на поле появился полузащитник Нико Пас.

Месси мог оформить и покер. Ранее аргентинец забил на пятой минуте встречи, но мяч футболиста был отменён из-за офсайда.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.