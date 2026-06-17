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Аргентина — Алжир: Месси был заменён после хет-трика в матче ЧМ-2026

Аргентина — Алжир: Месси был заменён после хет-трика в матче ЧМ-2026
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В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Алжира. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Встречу обслуиживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Лионель Месси был заменён на 80-й минуте встречи после того, как оформил хет-трик. Звёздный аргентинец отметился голами в протоколе на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Вместо Месси на поле появился полузащитник Нико Пас.

Месси мог оформить и покер. Ранее аргентинец забил на пятой минуте встречи, но мяч футболиста был отменён из-за офсайда.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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