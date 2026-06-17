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Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. У Месси теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

38-летний Месси оформил хет-трик в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 3:0.

Далее в рейтинге располагаются известный бразильский форвард Роналдо (15), легендарный немец Герд Мюллер и действующий нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе. У немца и француза по 14 мячей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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