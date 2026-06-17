Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. У Месси теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.

38-летний Месси оформил хет-трик в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Встреча проходит в эти минуты. Сборная Аргентины выигрывает со счётом 3:0.

Далее в рейтинге располагаются известный бразильский форвард Роналдо (15), легендарный немец Герд Мюллер и действующий нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе. У немца и француза по 14 мячей.