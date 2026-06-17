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Аргентина — Алжир, результат матча 17 июня 2026, счёт 3:0, 1-й тур группового этапа ЧМ-2026, хет-трик Месси

Хет-трик Месси помог Аргентине с разгромной победы над Алжиром стартовать на ЧМ-2026
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В ночь с 16 на 17 июня завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборной Аргентины и национальной командой Алжира. Встреча завершилась разгромной победой аргентинской сборной со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Автором голов за сборную Аргентины стал звёздный нападающий Лионель Месси. 38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса). Месси мог оформить покер, однако его мяч на 5-й минуте был отменён из-за положения вне игры.

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня. Национальная команда Алжира сыграет с Иорданией 23 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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