Хет-трик Месси помог Аргентине с разгромной победы над Алжиром стартовать на ЧМ-2026

В ночь с 16 на 17 июня завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборной Аргентины и национальной командой Алжира. Встреча завершилась разгромной победой аргентинской сборной со счётом 3:0.

Автором голов за сборную Аргентины стал звёздный нападающий Лионель Месси. 38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса). Месси мог оформить покер, однако его мяч на 5-й минуте был отменён из-за положения вне игры.

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня. Национальная команда Алжира сыграет с Иорданией 23 июня.