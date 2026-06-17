Австрия — Иордания: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 17 июня, состоится матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Австрии и Иордании. Команды будут играть на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дахане Бейда (Мавритания). Начало игры — в 7:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Австрия: Александр Шлагер, Штефан Пош, Филипп Линхарт, Давид Алаба, Конрад Лаймер, Филипп Мвене, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Романо Шмид, Марсель Забитцер, Саша Калайджич.

Иордания: Язид Абу Лайла, Язан Аль-Араб, Абдалла Насиб, Эхсан Хаддад, Моханнад Абу Таха, Мохаммад Абуалнади, Нур Аль-Равабдех, Низар Аль-Рашдан, Мусса Аль-Тамари, Али Олван, Одех Аль-Фахури.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.