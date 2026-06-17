Месси шипами ударил сзади в икру Манди — аргентинцу не показали даже жёлтую

Звёздный нападающий Лионель Месси в первом тайме стартового матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Алжиром (3:0), не был наказан за свои действия в эпизоде с алжирским защитником Айссой Манди. Матч прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США).

На 31-й минуте Месси сзади ударил шипами по икре защитника сборной Алжира Айссу Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку. ВАР не вмешался.

Фото: Кадр из трансляции

Затем 38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса).

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня. Национальная команда Алжира сыграет с Иорданией 23 июня.