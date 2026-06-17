Месси повторил достижение среди игроков сборных, покорявшееся лишь двоим в истории футбола

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провёл 200-й матч за национальную команду. 38-летний Месси вышел в стартовом составе на матч группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира (3:0) и оформил хет-трик.

Таким образом, Месси стал третьим игроком в истории футбола, кому удавалось достичь отметки в 200 игр в составе сборной. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является нападающий Криштиану Роналду, который провёл 227 игр за национальную команду Португалии. Второе место занимает форвард сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава (202).

За 200 матчей за сборную Аргентины Лионель Месси отметился 117 голами и 61 результативной передачей. С национальной командой он стал чемпионом мира (2022), серебряным призёром ЧМ (2014), двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).