38-летний Лионель Месси — автор первого хет-трика и лидер бомбардирской гонки ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира, которая завершилась разгромной победой со счётом 3:0.

Это первый хет-трик на турнире. Ранее было сыграно 18 матчей и ни в одном из них футболист не отмечался тремя забитыми мячами. Таким образом, Месси возглавил гонку бомбардиров текущего мирового первенства. Далее в рейтинге располагаются игроки, забившие по два мяча в матчах 1-го тура соревнования — это Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Фоларин Балогун (США), Ясин Аяри (Швеция) и Элайджа Джаст (Новая Зеландия).

Отметим, в завершившемся матче Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира по голам. Теперь в его активе 16 мячей.