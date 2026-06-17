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Месси забил 912-й, 913-й и 914-й голы в карьере – у Роналду 973 мяча

Месси забил 912-й, 913-й и 914-й голы в карьере – у Роналду 973 мяча
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в матче 1-го тура ЧМ-2026 со сборной Алжира на 17-й минуте, на 60-й сделал дубль, а на 76-й – хет-трик. Матч прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Таким образом, Месси забил 912-й, 913-й и 914-й голы в карьере – в 1157 матчах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 120 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 973 гола в 1323 матчах за карьеру за клубы и сборную Португалии.

Другими соперниками сборной Аргентины в группе J на ЧМ-2026 являются национальные команды Австрии и Иордании. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году. ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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