Месси забил 912-й, 913-й и 914-й голы в карьере – у Роналду 973 мяча

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в матче 1-го тура ЧМ-2026 со сборной Алжира на 17-й минуте, на 60-й сделал дубль, а на 76-й – хет-трик. Матч прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США).

Таким образом, Месси забил 912-й, 913-й и 914-й голы в карьере – в 1157 матчах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 120 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 973 гола в 1323 матчах за карьеру за клубы и сборную Португалии.

Другими соперниками сборной Аргентины в группе J на ЧМ-2026 являются национальные команды Австрии и Иордании. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году. ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.