Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 17 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Аргентины разгромила национальную команду Алжира в матче 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, США.
Результаты матчей сборной Аргентины на ЧМ-2026 на 17 июня:
— Аргентина — Алжир — 3:0, 1-й тур группы J.
Следующий матч сборной Аргентины на ЧМ-2026:
— 22 июня, 20:00 мск. Аргентина — Австрия, 2-й тур группы J.
Аргентина занимает первое место в турнирной таблице группы J. Команда набрала три очка за один матч.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).