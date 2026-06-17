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Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 17 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 17 июня, положение в группе, следующий матч
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Сборная Аргентины разгромила национальную команду Алжира в матче 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Результаты матчей сборной Аргентины на ЧМ-2026 на 17 июня:

— Аргентина — Алжир — 3:0, 1-й тур группы J.

Следующий матч сборной Аргентины на ЧМ-2026:

— 22 июня, 20:00 мск. Аргентина — Австрия, 2-й тур группы J.

Аргентина занимает первое место в турнирной таблице группы J. Команда набрала три очка за один матч.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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