Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Алжир: голы, передачи, карточки

Нападающий Лионель Месси в составе сборной Аргентины принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Алжира. Встреча 1-го тура группы J завершилась победой Аргентины со счётом 3:0.

Лионель Месси провёл на поле 80 минут. За это время он забил три мяча, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждение. Аргентинец был близок к покеру, но его мяч на 5-й минуте был отменён из-за офсайда.

Всего на счету Месси три гола в одном матче на чемпионате мира 2026 года. В следующем матче Аргентина сыграет с Австрией 22 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.