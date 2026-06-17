Месси стал самым результативным игроком из Южной Америки на ЧМ, обойдя Роналдо

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обогнал экс-форварда национальной команды Бразилии Роналдо по голам на чемпионатах мира. У Месси теперь 16 мячей, у Роналдо — 15.

38-летний Месси оформил хет-трик в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Матч прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США).

Таким образом, Месси стал самым результативным игроком из Южной Америки на мировых первенствах.

Также Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе. Далее в рейтинге располагаются помимо Роналдо (15), легендарный немец Герд Мюллер и действующий нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе. У немца и француза по 14 мячей.