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Месси стал самым результативным игроком из Южной Америки на ЧМ, обойдя Роналдо

Месси стал самым результативным игроком из Южной Америки на ЧМ, обойдя Роналдо
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обогнал экс-форварда национальной команды Бразилии Роналдо по голам на чемпионатах мира. У Месси теперь 16 мячей, у Роналдо — 15.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

38-летний Месси оформил хет-трик в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира. Матч прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США).

Таким образом, Месси стал самым результативным игроком из Южной Америки на мировых первенствах.

Также Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе. Далее в рейтинге располагаются помимо Роналдо (15), легендарный немец Герд Мюллер и действующий нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе. У немца и француза по 14 мячей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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