«Он значит для своей команды больше, чем Роналду для Португалии». Никитин — о Месси

Бывший футболист «Уфы» и молодежной сборной России Алексей Никитин высказался о роли нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси для свой команды.

«Месси всё ещё двигатель и мозг атак сборной Аргентины. Он значит для своей команды больше, чем Роналду для Португалии. Их ситуации сравнивать нельзя», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.