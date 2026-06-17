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Лионель Месси оформил первый хет-трик на ЧМ в карьере

Лионель Месси оформил первый хет-трик на ЧМ в карьере
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира, которая завершилась разгромной победой со счётом 3:0. Форвард забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Это первый хет-трик Лионеля в профессиональной карьере на чемпионатах мира. Звёздный аргентинец сыграл в 27 играх на мировых первенствах, в которых забил 16 голов и отдал восемь ассистов.

Отметим, в завершившемся матче Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира по голам. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня. Также в группе J на ЧМ-2026 выступает Иордания.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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